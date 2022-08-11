Haber : Adana haber... Adana'da uyuşturucu operasyonları: 29 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana haber... Adana'da uyuşturucu operasyonları: 29 gözaltı

 - Güncelleme:
Adana haber... Adana'da uyuşturucu operasyonları: 29 gözaltı

Adana haber... Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 kişi gözaltına alındı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Ceyhan ilçesi Yeşilbahçe Mahallesinde ikamet eden iki şahsın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramada 6 bin 41 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca 1-8 Ağustos 2022 tarihleri arasında; uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan 26 operasyonda, 1 kilo 531 gram kubar esrar maddesi, 33 gram metamfetamin, 79 gram sentetik cannabinoid, 5 gram kenevir tohumu, 6 bin 96 adet uyuşturucu hap, 153 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlar neticesinde olaylara karışan 27 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılarak uyuşturucu madde kullanan şahıslar tedavilerinin yaptırılması için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezine (AMATEM) yönlendirildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ceyhan Adana 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title