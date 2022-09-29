Adana haber... Adana'da iş vaadiyle dolandırıcılık operasyonunda 5 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Adana haberleri: Adana'nın 5 ilçesinde kendilerini savcı, asker ve polis olarak tanıtarak iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Adana'nın 5 ilçesinde kendilerini savcı, asker ve polis olarak tanıtarak iş bulma vaadiyle vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, iş bulma vaadiyle mağdurları ikna edip haksız kazanç elde eden kendisini savcı, asker, polis olarak tanıtan 5 şüpheli şahıs hakkında Kozan merkezli Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 5 gram kubar esrar maddesi, 5 adet cep telefonu, 5 adet çek, 13 adet senet, 3 adet alacak listesi, 2 adet dilekçe, 2 adet kimlik sureti ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin tamamlanan şüpheliler Kozan'da adliyeye sevk edildi. - ADANA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana 3. Sayfa Haberler

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