Son dakika haberleri! Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangınADANA Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Adana'da geri dönüşüm fabrikasında yangın ADANA Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesinde bulunan Metal Sanayii Sitesinde öğlen saatlerinde çıktı. Plastik atık geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangını çalışanlar, fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Tesis çalışanları kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da alevler kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe Plastik Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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