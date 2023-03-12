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Adana depreminin yaşattığı panik kamerada

3. Sayfa Haberleri

Adana depreminin yaşattığı panik kamerada Adana'da dün gece 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan kısa süreli panik güvenlik kameralarına da yansıdı.

Adana depreminin yaşattığı panik kamerada

ADANA - Adana'da dün gece 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan kısa süreli panik güvenlik kameralarına da yansıdı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, dün saat: 22.35'de merkez üssü Adana Yüreğir ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem, şehir merkezi, çevre ilçeler ve Mersin'den de hafif hissedildi.

Depremi hissedenler panikle kendilerini sokağa attı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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