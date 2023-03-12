Adana depreminin yaşattığı panik kamerada
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Adana depreminin yaşattığı panik kamerada Adana'da dün gece 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan kısa süreli panik güvenlik kameralarına da yansıdı.
Adana depreminin yaşattığı panik kamerada
ADANA - Adana'da dün gece 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle yaşanan kısa süreli panik güvenlik kameralarına da yansıdı.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, dün saat: 22.35'de merkez üssü Adana Yüreğir ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre altında meydana gelen deprem, şehir merkezi, çevre ilçeler ve Mersin'den de hafif hissedildi.
Depremi hissedenler panikle kendilerini sokağa attı. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa