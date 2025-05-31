Adana'dan Tom Cruise'u kıskandıracak görüntüler

Adana'da üç gencin motosikletle yaptığı tehlikeli yolculuk, adeta aksiyon filmi sahnesine dönüştü. Sulama kanalına uçan motosikletten son anda atlayan bir genç, köprü korkuluğuna tutunarak mucizevi şekilde kurtuldu.

AKSİYON FİLMLERİNİ ARTMAYACAK GÖRÜNTÜLER

Üç gencin birlikte bindiği motosiklet, kontrolü kaybedince hızla sulama kanalına yöneldi. O sırada motosikletin düşeceğini anlayan yolculardan biri, ani bir hamleyle köprünün korkuluğuna atlayarak kendini kurtardı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Film sahnelerini aratmayan görüntülerde, diğer iki yolcu ve motosiklet suya düşerken, atlayan gencin ayaklarının dahi ıslanmadığı görüldü. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.