Adana'dan Bursa'ya Gelen Karı-Koca ve İki Şüpheli Fuhuş Çetesi Yakalandı

Kendilerini depremzede olarak tanıtan karı-koca ve iki şüpheli, Bursa'ya gelerek konuştukları kadınları zorla fuhşa sürükledi. Polis ekipleri, ihbar üzerine teknik takip sonucu çeteyi yakaladı.

BURSA (İHA)-Kendilerini depremzede olarak tanıtıp Adana'dan Bursa'ya gelen karı-koca ve iki şüpheli konuştukları kadınları zorla fuhşa sürükledi. Polis ekipleri kendisine düşen ihbar sonrası karı-koca fuhuş çetesini teknik takip sonucu yakaladı.

Adana'dan Bursa'ya gelen İsa D. ve eşi Nazime D. bir araya geldikleri Hakan A. ile Adnan T. ile fuhuş çetesi kurdular. İddiaya göre, 5 kadını zorla fuhşa sürükleyen çete; irtibata geçtikleri kişilere otel ve apart temin edip kadınlara zorla fuhşa sürükledi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde teknik takibe aldıkları 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklanırken, polis ekiplerince kurtarılan 5 kadın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BURSA