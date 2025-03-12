Adana'daki Uçurum Kazası Davası Devam Ediyor

Adana'da, tarım işçilerinin bulunduğu minibüsün uçuruma düşerek alev alması sonucunda 2'si çocuk 4 kişinin yanarak ölmesine neden olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sürücü Mustafa Akfırat'ın (28) yargılanmasına devam edildi. Sanık Akfırat savunmasında, "11 aydır tutuklu ve ailemden uzağım. Ben ve ailem mağdur olduk" diyerek tahliyesini istedi.

Mardin'den Manisa'nın Salihli ilçesine salatalık hasadı için tarım işçisi götüren Mustafa Akfırat idaresindeki 34 FF 6095 plakalı minibüs, 22 Nisan'da Adana kent merkezine ulaştıktan sonra Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası yolunda Pozantı'ya çıkmak için navigasyonla ilerledi. Akfırat, sert virajların olduğu yolda minibüsün yakıtı azalınca, mahalledeki bir vatandaştan yardım isteyerek, araca yakıt takviyesi yaptı. Minibüs, Gildirli Mahallesi yol ayrımında yokuş aşağı inerken, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçuruma yuvarlandı. Kazada, Zozan Sakin (18), Bünyamin Çakıl (6), Zeynettin Çakıl (20) ve Serkan Çakıl (13) hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Mustafa Akfırat, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tutuklu sanık Mustafa Akfırat hakkında 'Birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan Adana 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın üçüncü duruşması yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Akfırat katıldı. Müşteki ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan (ATK) beklenen kusur raporunun henüz gelmediğini söyledi. Cumhuriyet savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamı ile eksik hususların giderilmesini istedi.

Söz hakkı verilen sanık Akfırat, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, "11 aydır tutuklu ve ailemden uzağım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Ben ve ailem çok mağdur olduk. Tahliyemi talep ederim" dedi.

Akfırat, önceki savunmasında kaza yaptığı güzergahı daha önce kullanmadığını, o gün de tamamen navigasyon kurbanı olduklarını söyleyerek, şöyle savunma yapmıştı:

"Gece geç saat olmuştu. Aracın yakıtı azalınca mahalledeki birinden yardım istedik. O kişiden yakıt alarak, yolu sorduk. Bize o güzergahın tehlikeli olduğunu söyledi. Biz de geri dönerek, E-5'ten otobana çıkmak istedik. Güzergahı bilmediğim için de navigasyonu açıp ilerlemeye başladım. Yakıttan sonra aracın fren balatalarından koku gelmeye başlamıştı. Girdiğimiz yol da rampaydı. Rampa aşağı inerken araç bir anda alev almaya başladı ve ardından uçuruma yuvarlandık. Önce araçtakileri kontrol ettim. Ardından yukarı çıkarak yardım istedim. Bu olayda benim bir suçum yoktur. Tamamen navigasyon kurbanı olduk."

Mahkeme heyeti, sanık sürücünün tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı kusur raporunun beklenilmesi için ileri bir tarihe erteledi. - ADANA