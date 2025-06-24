Adana'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Son 5 günde bölgede 4 kez yangın çıkması dikkat çekti.

Adana'daki orman yangını kontrol altına alındı

ADANA - Adana'da çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Bölgede son 5 günde 4 kez orman yangını çıktığı öğrenildi.

Yangın, İmamoğlu ilçesi Üçtepe mevkiinde saat 15.00 sıralarında çıktı.Ormanlık alanda çıkan yangını fark eden çevre sakinleri durumu orman ekiplerine bildirdi. Bölgeye ormana bağlı 3 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Son 5 gün içersiinde bölgede 4'üncü kez orman yangını çıktığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BOZDEMİR - 3.Sayfa
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