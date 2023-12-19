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Adana'daki eski devlet hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

19 Aralık 2023 17:37 Güncelleme: 17:39 Abone Ol

Adana'daki eski devlet hastanesinde çıkan yangına itfaiye ve TOMA'nın müdahalesi devam ederken, havadan da müdahale yapılacağı öğrenildi. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, içeride meydana gelen patlamalar sürüyor.