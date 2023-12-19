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Adana'daki eski devlet hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alınamıyor

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Adana'daki eski devlet hastanesinde çıkan yangına itfaiye ve TOMA'nın müdahalesi devam ederken, havadan da müdahale yapılacağı öğrenildi. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, içeride meydana gelen patlamalar sürüyor.

Adana'daki eski devlet hastanesinde çıkan yangına itfaiye ve TOMA'nın müdahalesi devam ederken, havadan da müdahale yapılacağı öğrenildi. Yangın henüz kontrol altına alınamazken, içeride meydana gelen patlamalar sürüyor.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesinde çıktı. 2 işçinin mahsur kaldığı öğrenilen yangının ardından, itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Hastanenin deposunda çıkan yangın, tüm binayı sardı.

Depoda bulunan kimyasallardan kaynaklı birden fazla patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) da yangına destek vermeye başladı.

Yangın henüz kontrol altına alınamazken, hastanenin içerisinden patlamalar gelmeye devam ediyor. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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