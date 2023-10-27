Adana'da Zincir Market Soygunu

Adana'da bir şüpheli, parke taşıyla zincir marketin camını kırarak içeri girip sigara çaldı. Polis tarafından yakalanan şüpheli, sigaraların bir kısmını içtiğini ve diğerlerini sattığını söyledi.

Adana'da bir şüphelinin zincir marketin camını parke taşıyla kırarak içeri girip, sigara çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kısa süre sonra polise yakalanan şüpheli ifadesinde," Sigaraların bir kısmını içip diğerlerini sattım" dedi

Olay, 22 Ekim günü Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Yaşar Bayboğan Caddesinde bulunan bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Y. (38) parke taşıyla zincir marketin kapısında camı kırarak içeri girdi. İçeri giren şüpheli 40 adet sigara çaldıktan sonra kırdığı kapıda çıkarak kaçtı. Bu anlar ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Mustafa Y.'in peşine düştü. Bölgedeki kamera kayıtlarını izleyerek şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki ikametine kaçtığını belirledi. Polis eve yaptığı baskınlar şüpheliyi yakaladı.

Şüpheli Mustafa Y. emniyetteki ifadesinde," Sigaralardan bir kısmını içtim, diğerlerini sattım" dedi. Mustafa Y., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADANA