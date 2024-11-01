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Adana'da Zeytin Dalında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da Zeytin Dalında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Kozan ilçesinde zeytin ağacının dalına gizlenmiş halde bin 569 adet uyuşturucu hap bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde zeytin ağacının dalına patates filesi içinde gizlenmiş halde bin 569 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Güneri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis bir evde uyuşturucu hap olduğu bilgisine ulaştı. O.K. isimli şahsın evine yapılan baskında, zeytin dalına asılan patates filesi içinde bin 569 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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