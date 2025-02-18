Adana'da Zabıta Ekiplerinden Kaldırım İşgali Denetimi
Adana'da zabıta ekipleri, kaldırım işgali yapan esnafa yönelik denetimlerine devam ediyor. Daha önceki uyarılara uymayan esnafa ait tabela ve reklam flamaları toplandı.
Adana'da zabıta ekiplerinin kaldırım işgali yapanlara yönelik denetimi sürüyor.
Adana'da zabıta ekipleri, kent merkezinde kaldırım işgaline yönelik denetimler gerçekleştirdi. Daha önce yapılan uyarılara uymayarak kaldırım işgaline devam eden esnafın tabela, reklam flaması gibi malzemeleri toplandı.
Zabıta ekiplerinin denetimlerini sürdüreceği öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa