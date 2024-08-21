Adana'da Yüreğir Polisleri 25 Ruhsatsız Silah ve 76 Aranan Kişiyi Yakaladı

Adana'da Yüreğir polisleri bir haftada yaptığı çalışmalarda 25 adet ruhsatsız silah ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 76 kişiyi de yakaladı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye, araştırma ve bekçiler 13-19 Ağustos tarihlerinde yaptığı asayiş çalışmalarında suçlulara göz açtırmadı. Yapılan çalışmalarda 19 ruhsatsız tabanca ile 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Silahların yanı sıra 590 gram narkotik madde, 119 adet uyuşturucu hapta ele geçirildi. Yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) çeşitli suçlardan aranan 76 kişide yakalandı. - ADANA