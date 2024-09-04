Adana'da Yüreğir Polisi 96 Şahsı Yakaladı ve 26 Ruhsatsız Silah Ele Geçirdi

Adana'da Yüreğir polisi bir haftada yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 96 şahsı yakaladı, 26 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir haftada yaptığı asayiş çalışmalarında suçlulara göz açtırmadı. Yapılan uygulamalarda 15 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 8 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Öte yandan, yapılan asayiş uygulamalarında silahların yanı sıra 867,68 gram uyuşturucu madde, 221 uyuşturucu hap, denetimlerde ise 6 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Aynı zamanda huzuru sağlamak amacıyla yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) 7 bin 704 kişi sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 96 şahıs ise yakalandı. - ADANA