Adana'da Yüreğir Polisi 104 Aranan Şahsı Yakaladı

Adana'da Yüreğir polisi bir haftada yaptığı çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 104 şahsı yakalarken 11 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü, Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye, araştırma ve bekçiler bir haftada yaptığı asayiş çalışmalarında suçlulara göz açtırmadı. Yapılan uygulamalarda 9 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Öte yandan yapılan asayiş uygulamalarında silahların yanı sıra 550 gram uyuşturucu madde, 170 uyuşturucu hap, 14 kök Hint keneviri ele geçirildi. Yapılan denetimlerde ise 9 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Aynı zamanda huzuru sağlamak amacıyla yapılan Genel Bilgi Taramasında (GBT) 7 bin 304 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 104 şahıs ise yakalandı. - ADANA