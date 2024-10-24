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Adana'da Yüreğir'de 1 Yılda 1880 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde narkotik polisleri yıl boyunca gerçekleştirdikleri operasyonlarda 1880 uyuşturucu satıcısını yakaladı. Bu süreçte toplamda 34 kilo 449 gram uyuşturucu madde ve 584 bin 935 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik polisler Yüreğir'de 1 yılda 1880 torbacı yakaladı

ADANA - Adana'da narkotik polisleri Yüreğir ilçesinde 1 yıl içerisinde yaptığı operasyonlarda 1880 uyuşturucu satıcısını yakalarken 266'sı tutuklandı. Operasyonlarda 34 kilo 449 gram uyuşturucu madde ile 584 bin 935 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde 2023 Ekim- 2024 Ekim tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 1880 sokak satıcısı yakalanırken 266'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan operasyonlarda toplam 34 kilo 449 gram uyuşturucu madde ile 584 bin 935 uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana'da Yüreğir'de 1 Yılda 1880 Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika Narkotik Yüreğir 3-sayfa Hukuk Adana

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