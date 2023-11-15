Adana'da yunus polislerinden nefes kesen gösteri

Adana'da özel seçilen polis memurları, Motosikletli Yunus Timinde görev almak için gördükleri eğitimin ardından, nefes kesen gösteri yaptı.

Adana'da özel seçilen polis memurları, Motosikletli Yunus Timinde görev almak için gördükleri eğitimin ardından, nefes kesen gösteri yaptı.

Asayiş olaylarında ilk müdahalede önemli unsurlardan olan Motosikletli Yunus Timleri 4 eğitimci tarafından uygulanan 5 haftalık zorlu maratonu bitirdi. Adana'da gerçekleşen eğitim öncesi Kütahya, Osmaniye ve Adana kadrosunda bulunan polisler zorlu bir mülakattan geçti.

Mülakatın ardından yunus polisi olmayı hak eden 43 personel, 5 haftalık eğitimden geçti. Eğitimi tamamlanan polis memurları Yeni Adana Stadyumu'nda gösteri yaptı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci de gelerek gösteriyi izledi. Doğan İnci, "Yeni gelen arkadaşlarla daha da kuvvetli olacağız, girilemeyecek dar sokaklara, aralara, olaylara trafik sıkışıklarında yunuslarımızı olaylara müdahalede ön planda tutacağız" dedi. - ADANA