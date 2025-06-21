Adana'da Yorgun Mermi Aileyi Korkuttu

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Adana'da Yorgun Mermi Aileyi Korkuttu
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Adana'nın Kozan ilçesinde bir ailenin oturduğu çardağa yorgun mermi isabet etti. Olayda yaralanma olmazken, aile büyük bir panik yaşadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'da yorgun mermi, ailenin oturduğu çardağa isabet etti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde bir ailenin oturduğu çardağa yorgun mermi isabet etti. Olayda yaralanan olmazken, aile büyük panik yaşadı.

Olay, İlçeye bağlı Turunçlu Mahallesi'nde bir evindeki çardakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Yiğenoğlu ve ailesi, evlerinin bahçesinde bulunan çardakta oturuken ses geli, önlerine mermi düştü. Çardağın çinko tavanını delerek yere düşen yorgun mermi, aile fertlerini korkuttu. Daha sonra aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yorgun mermi çekirdeğini incelemek üzere muhafaza altına aldı.

5 kişilik ailesi ve yakınlarıyla oturdukları sırada olayın yaşandığını belirten Ahmet Yiğenoğlu, merminin çinkoyu delip düştüğünü söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa
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