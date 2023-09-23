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Adana'da yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

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Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 yolcunun çantalarında 1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi. M.D. ve V.A. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsündeki çantalarında 1 kilo 664 gram esrar bulunan 2 yolcu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurarak aradı.

Otobüsteki yolculardan M.D. ve V.A'nin çantalarında 1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.D. ve V.A. tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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