Adana'da yolcu otobüsünde uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Adana'da şehirler arası yolcu otobüsünde yapılan aramada, 2 yolcunun çantalarında 1 kilo 664 gram esrar ve 4 sentetik hap ele geçirildi. M.D. ve V.A. adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.