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Adana'da Yolcu Otobüsünde 40 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'da Yolcu Otobüsünde 40 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
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Adana'da bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 40 ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili olarak otobüsün sahibi S.A. tutuklandı.

Adana'da yolcu otobüsünün içerisindeki kutuda 40 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde yüklü miktarda silah olduğu bilgisine ulaştı.

Ekipler bunun üzerine söz konusu otobüsü durdurup arama başlattı. Otobüste yapılan aramada bir kutu içerisinde 40 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kutunun sahibi S.A. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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