Adana'da Yola Fırlayan Çocuğa Ticari Araç Çarptı

Adana'da Yola Fırlayan Çocuğa Ticari Araç Çarptı
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Adana'da hafif ticari aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve sağlık ekipleri çocuğu hastaneye kaldırdı.

Yola fırlayan çocuğa ticari araç çarptı... Feci kaza kamerada

ADANA - Adana'da hafif ticari aracın çarptığı 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesinde Barış Caddesi üzerinde meydana geldi. A.G. idaresindeki 01 AVM 089 plakalı hafif ticari araç, aniden yola çıkan A.G. isimli çocuğa çarptı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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