Kaskla servis aracının camını kıran motosikletlinin ehliyetine el konuldu

Adana'da trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada, motosiklet sürücüsü kaskı ile servis aracının camını kırdı. Sürücüye para cezası uygulandı ve ehliyetine el konuldu.

Olay, 2 gün önce merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi Ahmet Remzi Yüreğir Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işçi servisi sürücüsü D.Y. (53) ile motosiklet sürücüsü A.B. (41) arasında yol verme tartışması yaşandı. Servis şoförüne tepki gösteren motosiklet sürücüsü, kaskıyla servisin kapısının camını kırdı. O anlara ait görüntülerin ortaya çıkması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmada motosiklet sürücüsü A.B.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 44/1-B maddesi kapsamında "ehliyeti yanında bulundurmamak" suçundan 2 bin 719 TL idari para cezası uygulanırken, Trafik Kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince sürücü belgesine de el konuldu. Adli yönden de işlem yapılan A.B., adli kontrolle serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
