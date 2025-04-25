Adana'da Yol Verme Meselesi Kavgası: Sürücü Yaşlı Adamı Yumrukladı
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir yol verme meselesi yüzünden tartışan sürücü, yaşlı adamı yumrukladı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Adana'da bir şahıs trafikte 'yol verme' meselesi yüzünden tartıştığı yaşlı adamı yumrukladı. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı D-400 karayolunda kaydedilen görüntülerde iddiaya göre 2 otomobil şoförü yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Sürücülerden biri otomobilinden inip tartıştığı yaşlı adama yumruk attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası sürücüye tepki yağdı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa