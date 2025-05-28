Adana'da Yol Verme Kavgasında Silahlar Çekildi: 1'i Polis 3 Yaralı

Adana'da Yol Verme Kavgasında Silahlar Çekildi: 1'i Polis 3 Yaralı
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Adana'nın Kozan ilçesinde yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 27 yaşındaki polis memuru ile 2 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ağır.

Adana'da yol verme kavgasında silahlar çekildi: 1'i polis 3 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yol verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda izin için memleketine gelen 27 yaşındaki polis memurunun aralarında olduğu 3 kişi yaralandı. Yaralı polisle birlikte 2 kişinin durumun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, ilçeye bağlı Hamam Mahallesi Torunlar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Otomobiliyle giden 27 yaşındaki polis memuru O.Ç., 64 yaşındaki traktör sürücüsü M. Ü. ile arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda polis memuru O.Ç ile M.Ü. ve onunda yanındaki E.K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Kozan ve İmamoğlu ilçelerindeki devlet hastanelerine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan polis memuru O.Ç. ile M.Ü.'nün Adana'daki hastanelere sevk edildiği bildirildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - 3.Sayfa
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