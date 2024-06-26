Adana'da yol verme kavgası sonucu baba ve oğul tutuklandı

Adana'da yol verme kavgası ve küfürleşme nedeniyle başlayan ve iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayda baba ve oğul tutuklandı.

Kozan'da 17 Mayıs günü sabah saatlerinde Üstün Sokak'ta Ö.S. isimli kişi, çorbacı dükkanının önünde silahla saldırıya uğradı. Saldırıda Ö.S.'nin yanı sıra çorbacıda çalışan A.S. isimli kişi de yaralandı. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada saldırıyı gerçekleştiren kişilerin S.S., N.S. ve M.C.S. olduğunu tespit etti. Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı operasyonda şüphelileri yakaladı. Şüphelilerden S.S. ve N.S.'nin baba oğul olduğu öğrenildi. Kozan Adliyesine getirilen şüphelilerden baba oğul tutuklandı, olayın diğer şüphelisi M.C.S. ise serbest kaldı.

Baba ve oğlun geçmişte Ö.S. ile trafikte yol verme yüzünden kavga ettiği, olayın bu nedenle meydana geldiği öğrenildi. - ADANA