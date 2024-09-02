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Adana'da 'Yol verme' kavgası sırasında kadınlar sopayla dövüldü

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Adana'da trafikte yaşanan 'Yol verme' kavgası sonucunda bir adam, kadınları ve yanlarındaki şahsı sopayla dövdü. Olay anları cep telefonuyla kaydedildi.

Adana'da 'Yol verme' kavgası yüzünden bir adam kadınları ve yanlarındaki şahsı sopayla dövdü. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, öğlen saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte isimleri öğrenilemeyen iki otomobil sürücüsü, bilinmeyen nedenle araçlarını durdurup, tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki sürücü de araçlarından aldıkları sopalarla birbirlerine saldırdı. Araçlardan inen kadınların da karıştığı kavgada, taraflar birbirlerini sopa darbeleriyle yaraladı. O anlar, olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Bir adamın kadının kafasına sopayla vurup darp etmesi ise pes dedirtti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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