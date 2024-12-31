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Adana'da Yılbaşı Trafik Denetimleri Yapıldı

Adana'da Yılbaşı Trafik Denetimleri Yapıldı
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Adana'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otogarda yılbaşı trafik tedbirleri kapsamında yolcu otobüslerinde kış lastiği ve takograf kontrolü yaparak sürücülere alkol denetimi uyguladı. Yolcular, emniyet kemeri takmaları konusunda da uyarıldı.

Adana'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri otogarda yolcu otobüslerinde kış lastiği, takograf kontrolü ve alkol denetimi gerçekleştirip yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı trafik tedbirleri kapsamında otogarda yolcu otobüslerinde kış lastiği, takograf kontrolü ve sürücülere alkol denetimi yaptı.

Otogardan çıkan bütün yolcu otobüsleri tek tek kontrol edilirken otobüslere binen polisler, yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda da uyardı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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