Adana'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

Adana polisinden yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

ADANA - Adana'da polisi yılbaşı öncesi yaptığı sahte içki operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınırken 399 litre sahte içki ile 86 litre kaçak etil alkol ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürülmemesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 39 adrese 234 polisle eş zamanlı baskın düzenlendi.

Yapılan baskınlarda, 399 litre sahte içki, 86 litre kaçak etil alkol, 755 aroma verici kit ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı.