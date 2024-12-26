Adana'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu

Adana'da 399 litre sahte içki ile 86 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte içki operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede 39 adrese 234 polisle yapılan eş zamanlı baskınlarda 399 litre sahte içki, 86 litre kaçak etil alkol, 755 aroma verici kit ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA