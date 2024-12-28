Adana'da Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Denetimleri Arttı: 181 Litre Ele Geçirildi

Adana'da yılbaşı önce sahte içki denetimlerini arttıran polis, 181 litre sahte içki ele geçirirken 2 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde sahte içki olan mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ekipler kentte iki farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında 227 adet şişlenmiş halde 131,5 litre sahte içki ve 50 litrede fermente sahte içki ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. - ADANA