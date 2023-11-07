Adana'da Yıkım Sırasında İşçinin Tehlikeli Dansı

Adana'da 14 katlı bir binanın yıkımı sırasında bir işçinin tehlikeye aldırmadan çatıda dans etmesi cep telefonu kamerası ile görüntülendi. O anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.

Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde 6 Şubat'taki depremlerde hasar alan 14 katlı Seran Apartmanı'nın yıkımı için çalışmalar sürüyor. Binanın çatısına vinç ile iş makinesi indirilip, yıkıma başlandı. Yıkım sırasında bir işçinin iş makinesinin yanında dans etmesi dikkati çekti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevrede oluşan toz bulutu ise tepki çekti.