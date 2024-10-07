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Adana'da Yedek Lastikten 25 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Adana'da narkotik polisleri, bir tırın yedek lastiğinde 25 kilo 700 gram metamfetamin buldu. Tutuklanan tır sürücüsü, uyuşturucudan haberdar olmadığını savundu.

Yedek lastikten 25 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirildi

Tutuklanan tır sürücüsünün ifadesinde "Uyuşturucudan haberim yok" diyerek savunma yaptığı öğrenildi

ADANA - Adana'da narkotik polisleri tırın stepne lastiğinin içerisinde 25 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Tutuklanan tır sürücüsünün ifadesinde "Uyuşturucudan haberim yok" diyerek savunma yaptığı öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun şehir merkezi istikametine doğru şüphelendiği bir tırı durdurdu. Narkotik köpeği araçta yaptığı aramada, yedek lastiğine tepki verdi.

Polisler yedek lastiğin içerisinden 44 pakette toplam 25 kilo 700 gram metamfetamin ele geçirdi. Tır sürücüsü Abdulkerim A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Uyuşturucudan haberim yok" şeklinde ifade verdiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana'da Yedek Lastikten 25 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa

Uyuşturucu Güvenlik Politika Narkotik 3-sayfa Adana Suç

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