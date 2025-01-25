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Adana'da Yayalara Öncelik Vermeyen Sürücülere Ceza Yağmuru

Adana'da Yayalara Öncelik Vermeyen Sürücülere Ceza Yağmuru
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Adana'da trafik polisleri, yayalara öncelik tanımayan sürücüler için denetim yaptı. Uygulamada 21 sürücüye toplam 94 bin 752 TL ceza kesildi. Bir sürücü 'Namazdan çıkıp geldim' savunması yaparken, bir diğeri basın mensuplarına tepki gösterdi.

Adana'da trafik polisleri yayalara öncelik tanımayan sürücüleri ceza yağmuruna tuttu. Bir sürücü ceza yememek için "Namazdan çıkıp geldim" savunması yaparken başka bir sürücü de kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına "Ne çekiyorsun hayırdır, kimsiniz siz" diye tepki gösterdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yayalara öncelik tanımayan sürücülere yönelik uygulama düzenlendi. Uygulamada yayalara yol vermeyen 21 sürücüye toplamda 94 bin 752 TL para cezası uygulandı.

"Namazdan çıktım savunması"

Yayalara yol vermeyen bir sürücü ceza kurtulmak için yaptığı savunma pes dedirtti. Ceza kesilen sürücü," Şaka mı? Namazdan çıkıp gelmişim ben ya, orada teyzeye yol verdim diyorum size" diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı.

"Ceza yedi, basın mensuplarına tepki gösterdi"

Yayalara öncelik tanımayan bir başka sürücüsü ise cezai işlem uygulandığı sırada basın mensuplarına, "Kardeşim ne çekiyorsun hayırdır? Kimsiniz siz" diyerek tepki gösterdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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