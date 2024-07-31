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Adana'da Yayalara Geçiş Hakkı Vermeyen Sürücüler Cezalandırıldı

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Adana'da yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik yapılan denetimlerde cezai işlem uygulandı. Bir sürücü ise cezayı önlemek için polislere hakaret etti.

Adana'da yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücüleri trafik polisleri affetmedi. Cezai işlem uygulanan bir sürücü cezayı önlemek için adeta kırk takla atarken polislere, "Haram zehir olsun" dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 'Yayalar kırmızı çizgimiz' mottosuyla yaptığı denetimlere bir yenisini daha ekledi. Bülent Angın Bulvarı, Duygu Kafe mevkiinde yayalara yol veremeyen sürücülere yönelik uygulama düzenledi.

Drone destekli yapılan uygulamada, yayalara yol vermeyen sürücülere havadan belirlenip ileri kurulu uygulama noktasında trafik polisleri tarafından çevrildi. Yayalara yol vermeyen 34 sürücüye cezai işlem uygulanırken denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 45 sürücüye, kask takmayan 27 sürücüye ceza kesildi.

Ceza yedi, haram zehir olsun dedi

Yayalar yol vermeyip ceza yiyen sürücüler, trafik polislere yalvararak ceza yememek için her yolu denedi. İsmi öğrenilemeyen bir sürücü, "Soldan ışıktan geçiyordum, haksız bir şey bu. Başka araçlarda yol vermedi, benim alakam yok. Haram zehir olsun. Ben yaya gördüysem haram, zehir, zıkkım olsun. Bu yanlış bir uygulama, yayaya yol vermemezlik yapmadım. Ben dağda terörist kovalamış bir insanım, insana nasıl yol vermeyim" dedi.

Ceza yedi acısını basın mensuplarından çıkarmaya çalıştı

Bir başka sürücü ise yaya yol vermediği için cezai işlem uygulandığı sırada basın mensupları tarafından görüntülendi. Durumu fark eden sürücüsü basın mensuplarına 'Şov yapıyorsunuz, dolandırıcı mıyız' diyerek tepki gösterip saldırmaya çalıştı. Trafik polisleri ise duruma engel oldu. Cezai işleminin ardından aracına giden sürücü kameraların kapalı olduğunu görünce basın mensuplarına küfür dolu sözler sarf etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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