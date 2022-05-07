Adana'da yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi - Haberler

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Adana'da yayalar için 5 adımda güvenli trafik" sloganıyla uygulama gerçekleştirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da yayalar için 5 adımda güvenli trafik' sloganıyla uygulama gerçekleştirildi

Adana'da Vali Süleyman Elban, trafikte yaya yolunda yapılan denetimine katıldı.

ADANA (İHA) - Adana'da Vali Süleyman Elban, trafikte yaya yolunda yapılan denetimine katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana Valisi Süleyman Elban'ın katılımı ile 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri doğrultusunda "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla uygulama yaptı. Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde bulanan yaya geçidinde yapılan uygulamada vatandaşlara bilgiler verilip broşür dağıtıldı. Vali Elban, yayalara ve sürücülere uygulama hakkında kısa bilgiler verdi.

Adana Valisi Süleyman Elban, "Trafikte kazalarda yaralanma ve ölüm riskinin en aza indirilmesi için sürekli tedbirler alıyoruz. Biliyorsunuz 7 Mayıs itibariyle başlayan bu hafta da trafik güvenliği haftası. Bayramda da birçok tedbir uygulamıştık. Şimdi burada da yaya geçişlerinde onların önceliğini vurgulamak için farkındalık yapıyoruz" diye konuştu.

Elban daha sonra yaya ve esnaflara karanfil verdi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Süleyman Elban, Mayıs, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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