Üye Girişi
Haberler

Adana'da Yaya Yolunda Kaza: Bir Kadın Öldü, Sürücü Tutuklandı

Adana'da Yaya Yolunda Kaza: Bir Kadın Öldü, Sürücü Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yaya yolunda aracına el kaldırmasına rağmen durmayan sürücü, kadına çarparak ölümüne neden oldu. Ehliyetsiz sürücü, polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Adana'da yaya yolunda elini kaldırdığı halde durmayıp çarptığı kadını öldüren sürücü, polis tarafından yakalandı. Ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 25 Eylül'de akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Elvan Özdemir yanında bir kadınla yaya yolundan karşıya geçmek için hazırlandı. Özdemir, araçlar yaya yolunda durmayınca yolun ortasına kadar geldi. Özdemir daha sonra elini kaldırarak araçların durmasını istedi. Bu sırada A.A. kullandığı otomobil ile durmayarak Özdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özdemir ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan sürücü yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu sürücüyü yakalamak için çevrede güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda sürücü saklandığı evinde kıskıvrak yakalandı. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Elim kazada hayatını kaybeden hemşehrimize Allah'tan rahmet, acısını yürekten paylaştığımız ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" sözlerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Politika Güvenlik Mahkeme 3-sayfa trafik Polis adana Kaza

Borçlara düzenleme geldi: Biriken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına 60 ay vade

Kredi kartlarındaki birikmiş borçlar 60 ay vadeyle yapılandırılabilecek

 Narin cinayetinin 1 numaralı şüphelisi Salim Güran ile ilgili yeni karar

1 numaralı şüpheli Salim Güran ile ilgili yeni karar

 Biden gitmeden son jestini yaptı: ABD'den İsrail katliamlarına bir destek daha

Bıden gitmeden son jestini yaptı! İsrail katliamlarına bir destek daha
Erdoğan teğmenlerin 'Kılıçlı Yemin Töreni' ile ilgili konuştu: Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil

"Burası kendini bilmezlerin at oynattığı bir meydan değil"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 27 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi ne zaman biter? 27 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Eylül Zeytinburnu, Bahçelievler, Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 27 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 27 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ajax Beşiktaş maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Ajax Beşiktaş geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ajax Beşiktaş spikeri kim? Ajax Beşiktaş maçını kim anlatıyor? Ajax Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Ajax BJK golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi puan durumu ne 26 Eylül Perşembe? Semih neden yok? UEFA Avrupa Ligi Semh Kılıçsoy sakat mı, cezalı mı, yedek mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });