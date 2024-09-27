Adana'da Yaya Yolunda Kaza: Bir Kadın Öldü, Sürücü Tutuklandı

Adana'da yaya yolunda elini kaldırdığı halde durmayıp çarptığı kadını öldüren sürücü, polis tarafından yakalandı. Ehliyeti olmadığı tespit edilen sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 25 Eylül'de akşam saatlerinde Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Elvan Özdemir yanında bir kadınla yaya yolundan karşıya geçmek için hazırlandı. Özdemir, araçlar yaya yolunda durmayınca yolun ortasına kadar geldi. Özdemir daha sonra elini kaldırarak araçların durmasını istedi. Bu sırada A.A. kullandığı otomobil ile durmayarak Özdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özdemir ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaçan sürücü yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu sürücüyü yakalamak için çevrede güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda sürücü saklandığı evinde kıskıvrak yakalandı. Ehliyeti olmadığı belirlenen sürücü A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Elim kazada hayatını kaybeden hemşehrimize Allah'tan rahmet, acısını yürekten paylaştığımız ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" sözlerine yer verdi. - ADANA