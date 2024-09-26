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Adana'da Yaya Yolunda Kadın Kazası: Hayatını Kaybetti

Adana'da Yaya Yolunda Kadın Kazası: Hayatını Kaybetti
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Adana'da yaya yolunda durması için el kaldıran kadına aracın çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay anı kameraya yansıdı.

Adana'da bir kadın yaya yolunda durması için el kaldırdığı aracın çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay Sarıçam ilçesinde Kozan Yolunda dün gece meydana geldi. İddiaya göre Elvan Özdemir yanında bir kadınla yaya yolundan karşıya geçmek için hazırlandı. Ancak yaya yolunda olmalarına rağmen bir türlü araçlar durmadı. Özdemir arkadaşıyla birlikte yolun ortasına kadar ilerleyip gelen araca da durması için el kaldırdı. Ancak araç durmayarak yaya yolunda Özdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Özdemir ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ancak Özdemir kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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