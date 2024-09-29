Adana'da Yaya Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
Adana'nın Çukurova ilçesinde bir otomobilin çarptığı 75 yaşındaki yaya Necla Karakuş, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Adana'da, otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza, gece Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Türkmenbaşı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Necla Karakuş'a (75) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karakuş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ADANA