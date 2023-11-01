Adana'da Yaya Geçidinden Karşıya Geçmek İsterken Kamyonun Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı yaşlı adam öldü

ADANA - Adana'da 81 yaşındaki bir kişi yaya geçidinden karşıya geçmek isterken kamyonun çarpmasını sonucu hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Mithat Özsan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Baki Karagöz(81), Adana Şehir Hastanesi yakınında yaya geçidinden karşıya geçtiği sırada Y.E. idaresindeki 44 LC 04 plakalı kamyonun çarpması sonucu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın öldüğünü belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis kamyon sürücüsünü gözaltına aldı.