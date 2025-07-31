Adana'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Adana'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: Bir Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yaya geçidinde bisikletle çarpışan motosiklet sürücüsü Fırat Okumuş hayatını kaybetti. Yaralı bisikletli hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da yaya geçidinde bisikletle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, yaralı bisikletli hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden geçen bisikletliye Fırat Okumuş idaresindeki 01 AOZ 754 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motordan düşen Okumuş, refüjdeki bordür taşlarına başını çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Fırat Okumuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü

Yürüyüş yaparken eşinin gözlerinin önünde bıçaklanarak öldürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın 'Türk milleti' yerine kullandığı ifade olay oldu

Hamdi Ulukaya'nın "Türk milleti" yerine kullandığı ifade olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.