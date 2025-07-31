Adana'da Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: Bir Ölü

Adana'da yaya geçidinde bisikletle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, yaralı bisikletli hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden geçen bisikletliye Fırat Okumuş idaresindeki 01 AOZ 754 plakalı motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motordan düşen Okumuş, refüjdeki bordür taşlarına başını çarparak ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Fırat Okumuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA