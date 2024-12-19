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Adana'da Yaya Geçidinde Doktor Bıçaklandı

Adana'da Yaya Geçidinde Doktor Bıçaklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaya geçidinden geçen doktor, otomobil sürücüsünün bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı.

Adana'da yaya geçidinden geçen doktor, bir otomobil sürücüsü tarafından bıçaklandı. Doktoru bıçaklayan şüpheli kısa sürede Seyhan polisleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 18 Aralık günü Seyhan ilçesin bağlı Cemalpaşa Mahallesi Toros Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kozan Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahı Op. Dr. Burak Yavuz, yaya geçinden geçmek istedi. Bu sırada Eray K. (24) otomobiliyle geliyordu. Doktor Yavuz, yol hakkının kendisinden olduğunu söyledi. Bunun üzerine Eray K. aracından indi ve tartışma başladı. Yaşanan tartışmada Eray K., doktoru bıçaklayıp aracına binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan Burak Yavuz'u hastaneye kaldırıldı. Doktor Burak Yavuz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Seyhan polisinden kaçamadı"

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, söz konusu şüpheli Eray K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kaçtığı adresi tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheli yakalandı.

"El kol yaptı, anlık sinirle bıçakla saldırdım"

Şüpheli Eray K. emniyetteki verdiği ifadede, "Işık bana yeşil yanıyordu, geçiş yaparken bana el kol hareketi yaptı, küfür etti. Bende bir anlık sinirle bıçakla saldırdım" dediği öne sürüldü. Doktor Burak Yavuz'un ise "Yaya geçidinden geçerken yol hakkı benim dedim, inip bıçakla bana saldırdı" şeklinde ifade verdiği iddia edildi.

E-ticaret üzerinden tespih satışı yaptığı öğrenilen Eray K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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