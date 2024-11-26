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Adana'da Yaya Geçidinde Anne ve Oğluna Çarpan Sürücüler Tutuklandı

Adana'da Yaya Geçidinde Anne ve Oğluna Çarpan Sürücüler Tutuklandı
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Adana'da yaya geçidinden geçen anne ve oğlu, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. 6 yaşındaki Emirhan Hammud, hastanede hayatını kaybederken, annesi Rovva Hammud'un tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili iki sürücü tutuklandı.

Adana'da 12 gün önce yaya geçinden geçen anne ve oğluna bir otomobil çarpmış, başka bir otomobil de üzerlerinden geçmişti. Annenin hastanede tedavisi devam ederken oğlu yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 14 Kasım günü Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Rovva Hammud (44) ve oğlu Emirhan Hammud (6) yaya geçidinden geçtiği sırada Ali K. idaresindeki 51 ACU 019 plakalı otomobil, anne oğula çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve oğlunun üzerinden arkadan gelen Resul Can K. idaresindeki 01 AL 6775 plakalı otomobil geçti. Bu anlar ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Hastanede tedavi altına alınan 6 yaşındaki Emirhan Hammud hayatını kaybetti. Anne Rovva Hammud'un ise Adana Şehir Hastanesinde tedavisi devam ediyor.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından her iki sürücü de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali K. ile Resul Can K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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