Adana'da Yataktan Çıkan Yangında 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da yatağın altına konulan ısıtıcıdan çıkan yangında ölen 3 çocuğun annesi tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarken 5 aylık hamile olduğu belirlenince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 22 Ekim günü Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 sokak 3 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu ailenin kaldığı ve en büyüğü 6, en küçüğü 1 yaşında olan 3 çocuk yatağının altına konula ısıtıcıdan dolayı çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmişti. Baba Osman Ahmet işe anne Hadice Muhammed ise komşusuna gittiği için yangından etkilenmemişti. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede çocuklardan 2'sinin kız olduğu öğrenildi. Çocukların isimlerinin ise Hüseyin Hüseyin (6), Şam Hüseyin (3) ve Şahad Hüseyin (1) olduğu belirlendi. Anne Hadice Muhammad, "Aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali" suçundan gözaltına alındı. Şüpheli anne ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından tutuklama talibiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen anne Hadice Muhammad 5 aylık hamile olduğu için adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA