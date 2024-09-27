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Adana'da Yaşlı Kadının Ölümü İle Sonuçlanan İkinci Kaza

Adana'da Yaşlı Kadının Ölümü İle Sonuçlanan İkinci Kaza
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Adana'nın Serinevler Mahallesi'nde, otomobilin çarpması sonucu 68 yaşındaki Cennet Yalçın hayatını kaybetti. Kaza, 6 ay içinde bölgede meydana gelen ikinci ölümcül kaza olarak kayıtlara geçti. Kazaya tanıklık edenler, yolda sürekli kaza olduğunu ve önlem alınması gerektiğini ifade etti.

Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaşlı kadının öldüğü kaza yerinde 6 ayda ikinci kaza ve ikinci can kaybı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 09.25 sıralarında Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet T. (73) idaresindeki Ford marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Cennet Yalçın'a (68) çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Ağır yaralanan Yalçın hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 ayda ikinci kaza ve ikinci can kaybı

Kazaya tanık olan Sercan Eren (39), caddede sürekli kaza olduğunu, 6 ay önce de kaza yaşandığını belirterek, "6 ay içerisinde yaşanan ikinci kaza ve ikinci can gitti. Biz buraya kasis yapılmasını istiyoruz. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

Eren, yaşlı kadının yaya geçidinden geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

25 Eylül akşamı da Kozan yolunda yaya geçinden geçmeye çalışan bir kadın, durması için el kaldırdığı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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