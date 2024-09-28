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Adana'da Yaşlı Kadına Çarpan Sürücü Tutuklandı

Adana'da Yaşlı Kadına Çarpan Sürücü Tutuklandı
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Adana'da yaya yolundan geçen 68 yaşındaki Cennet Yalçın'a çarpan 73 yaşındaki otomobil sürücüsü Mehmet T., mahkemece tutuklandı. Kaza sonrası ağır yaralanan Yalçın, hastanede hayatını kaybetti.

Adana'da yaya yolundan geçen yaşlı kadına çarpan 73 yaşındaki otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 27 Eylül günü Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi İlim Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet T. (73) idaresindeki Ford marka otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Cennet Yalçın'a çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Ağır yaralanan Yalçın, hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan Mehmet T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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