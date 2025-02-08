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Adana'da Yasadışı Bahis Şebekesi Çökertildi

Adana'da Yasadışı Bahis Şebekesi Çökertildi
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Adana'da gerçekleştirilen operasyonla,günlük 2 milyon TL döndüren yasadışı bahis şebekesi çökertildi. 9 kişinin yakalandığı operasyonda, 7 kişi tutuklandı.

Adana'da günlük 2 milyon TL para döndüren yasadışı bahis şebekesi yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda 9 kişi yakalanırken 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başkalarının banka hesabını aylık 15 bin TL karşılığında kiralayıp, yasadışı bahisten elde edilen paranın aklandığını tespit etti. Siber polisleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda 9 kişilik şebekenin günlük 2 milyon TL para döndürdüğünü belirledi. Söz konusu şüphelileri yakalamak için şafak vakti operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda tespit edilen 9 kişi de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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