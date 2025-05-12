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Adana'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 94 Gözaltı, 21 Tutuklama

Adana'da Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 94 Gözaltı, 21 Tutuklama
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Adana merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yasa dışı yollardan yurda sokulan silahlara el kondu. 94 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 21'i tutuklandı.

Adana'da yasa dışı yollardan yurda sokulan ve organize suç örgütlerine satılmak üzere hazırlanan silahlar, polis tarafından ele geçirildi. Adana merkezli 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 94 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ticaretine yönelik teknik ve fiziki takip yaptı. Ekiplerin çalışmasında sonucu deşifre edilen çetenin, bir kısmının yurt dışından kaçak yollarla getirilen silahları piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlendi. Bunun üzerine Adana merkezli 23 ilde şafak vakti özel harekat polislerinin desteği ile eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 94 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan arama ise 1 adet M4 piyade tüfeği, 7 ruhsatsız av tüfeği, 22 ruhsatsız tabanca ve 2 bin 217 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Diğer 60 şüpheli ise ifadesi sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen silahlar balistik inceleme için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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