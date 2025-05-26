Adana'da Yasa Dışı Kliniğe Operasyon: Çok Sayıda Cihaz ve İlaç Ele Geçirildi

Adana'da Yasa Dışı Kliniğe Operasyon: Çok Sayıda Cihaz ve İlaç Ele Geçirildi
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Adana'da yapılan operasyonda yasa dışı tıbbi müdahale gerçekleştiren kliniğe baskın düzenlendi. 406 tıbbi cihaz, 238 ilaç ve 65 kozmetik ürün ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'da yasa dışı tıbbi müdahale yapıldığı ileri sürülen kaçak kliniğe yapılan operasyonda çok sayıda cihaz ve ilaç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri Seyhan ilçesinde bulunan yasa dışı kliniğe operasyon yaptı. Operasyonda yapılan arama çalışmasında, 406 adet tıbbi cihaz, 238 adet tıbbi ilaç ve 65 adet kozmetik ürün ele geçirildi.

İş yerinde bulunan bir şüpheli yakalandı. Şüpheli hakkında "Kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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