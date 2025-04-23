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Adana'da Yasa Dışı İlaç Operasyonu: 29 Bin 975 Adet İlaç Ele Geçirildi

Adana'da Yasa Dışı İlaç Operasyonu: 29 Bin 975 Adet İlaç Ele Geçirildi
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Adana'da yapılan operasyonla yasa dışı ilaç depolayan bir adreste 29 bin 975 adet tıbbi ilaç ve 890 adet tıbbi malzeme ele geçirildi. Operasyon sırasında 28 bin 675 TL nakit paraya da el konuldu. Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Adana'da yasa dışı ilaç depolayıp satan bir adrese yapılan operasyonda 29 bin 975 adet tıbbi ilaç ile 890 adet tıbbi malzeme ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesinde bir adreste yasa dışı yollarla depolanıp ilaç satıldığını belirledi. Adrese yapılan operasyonda 29 bin 975 adet tıbbi ilaç ile 890 adet tıbbi malzeme ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 28 bin 675 TL nakit paraya da el konuldu.

Olayla ilgili bir şüpheli hakkında, "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma ve satma" suçundan adli işlem başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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