Adana'da Yasa Dışı Bahis Çetesi Çökertildi

Adana'da başkalarının hesaplarını 15 bin TL'ye kiralayıp günlük 2 milyon TL para kazanan yasa dışı bahis şebekesi yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda 5 kişi yakalanırken 3'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (SİBER) ekipleri, B.T.'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden açtığı panel ile yasa dışı bahis oynattığını belirledi. 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan siber polisi, şüphelinin yasa dışı bahis ağını yönettiği evi tespit etti.

Siber polisleri söz konusu eve yaptığı operasyonda orada çalışan K.B., K.O., M.A. ve E.Y.'yi yakaladı. B.T. ise başka bir adreste yakalandı. Operasyonda 200 mermi ile çok sayıda kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

15 bin TL'ye hesap kiraladılar

Siber polis yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şebekenin başkalarına ait banka hesaplarını aylık 15 bin TL'ye kiraladığını belirledi. Şüphelilerin kiraladıkları banka hesapları üzerinden günlük 2 milyon TL parayı kriptoya atarak izini kaybettirdiği tespit edildi.

32 bin TL maaşla vardiyalı çalışıyorlar

B.T.'nin kurduğu panel sisteminde çalışan K.B., K.O., M.A. ve E.Y.'nin ayda 32 bin TL maaş ile vardiyalı sistemle çalıştıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.T., K.B., K.O. tutuklanırken M.A. ve E.Y. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA